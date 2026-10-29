Prepartita Vanoli: "Vedrete una Fiorentina simile a quella vista dal Como in poi. Oggi mi aspetto di vedere mentalità"

Il mister analizza il momento e si aspetta una prova che richiami quelle viste dalla sconfitta contro la squadra di Fabregas in avanti

E' intervenuto nel prepartita di DAZN l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli. Che Fiorentina aspettarsi nell'inizio di partita? Vanoli non ha dubbi: "Una Fiorentina simile a quella vista da Como in poi, è un peccato per gli ultimi minuti di San Siro, meritavamo qualcosa di bello che ci poteva dare morale. Dobbiamo continuare a lavorare su questa squadra, i ragazzi sono consapevoli che i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo e li ringraziamo. La squadra ha bisogno di loro.

Vanoli ha sempre ripetuto che di partita in partita, la Fiorentina mostrava qualcosa in più rispetto alle precedenti uscite. Anche oggi spera di vedere dei progressi: "Oggi mi aspetto di vedere la mentalità. Dobbiamo continuare a crescere, gli sbagli se li vediamo dobbiamo correggerli, e metterli in tasca. Siamo stati vicino a due grandi prestazioni, non abbiamo raccolto niente e lo sappiamo".