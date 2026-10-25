Vanoli sui cambi: "Ho messo Dodo e Gnonto per sfondare sulla destra, ma a volte le cose non riescono"

Paolo Vanoli ha risposto sui cambi effettuati a gara in corso

Il doppio cambio al 75’, con Dodo e Gnonto al posto di Jimenez, autore del gol dell’1-0, e Franco Mastantuono, tra i giocatori più pericolosi della Viola, sta facendo discutere. Ai microfoni di DAZN, mister Vanoli ha spiegato i motivi della sua scelta, chiarendo l'idea alla base delle sostituzioni:

"Ho messo due persone fresche, perché pensavo che da quella parte lì si potesse ancora di più sfondare. Poi sai, è il fatto dell'allenatore: a volte pensi una cosa e non ti riesce, però secondo me avevo messo Dodo e Willy perché, a un certo punto, pensavo che facendo correre dietro Mkhitaryan fossero in difficoltà".

