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Vanoli sorride. Nazione: “Piccoli sta bene, disponibile a scendere in campo dal 1’”

Il centravanti oggi punta a rientrare in gruppo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2026 09:42
Vanoli sorride. Nazione: “Piccoli sta bene, disponibile a scendere in campo dal 1’” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Piccoli
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Le speranze di Paolo Vanoli di avere un centravanti 'vero' domani sfiderà il Genoa stanno sensibilmente aumentando. Anche ieri infatti Roberto Piccoli ha svolto parte del lavoro coi compagni e l'obiettivo è quello di reintegrare al 100% la punta per oggi, giorno di rifinitura. L'ex Cagliari sta bene, ha smaltito il problema agli adduttori e ha dato disponibilita a scendere in campo dal 1'. Se poi non ce la dovesse fare (ma almeno in panchina figurerà), spazio a Gudmundsson che nonostante la prova opaca di Roma resta il favorito per giocare nel ruolo di centravanti. Lo scrive La Nazione.

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