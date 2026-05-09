Vanoli sorride. Nazione: “Piccoli sta bene, disponibile a scendere in campo dal 1’”

Il centravanti oggi punta a rientrare in gruppo

Le speranze di Paolo Vanoli di avere un centravanti 'vero' domani sfiderà il Genoa stanno sensibilmente aumentando. Anche ieri infatti Roberto Piccoli ha svolto parte del lavoro coi compagni e l'obiettivo è quello di reintegrare al 100% la punta per oggi, giorno di rifinitura. L'ex Cagliari sta bene, ha smaltito il problema agli adduttori e ha dato disponibilita a scendere in campo dal 1'. Se poi non ce la dovesse fare (ma almeno in panchina figurerà), spazio a Gudmundsson che nonostante la prova opaca di Roma resta il favorito per giocare nel ruolo di centravanti. Lo scrive La Nazione.