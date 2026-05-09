Vanoli sorride. Nazione: “Piccoli sta bene, disponibile a scendere in campo dal 1’”
Il centravanti oggi punta a rientrare in gruppo
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2026 09:42
Le speranze di Paolo Vanoli di avere un centravanti 'vero' domani sfiderà il Genoa stanno sensibilmente aumentando. Anche ieri infatti Roberto Piccoli ha svolto parte del lavoro coi compagni e l'obiettivo è quello di reintegrare al 100% la punta per oggi, giorno di rifinitura. L'ex Cagliari sta bene, ha smaltito il problema agli adduttori e ha dato disponibilita a scendere in campo dal 1'. Se poi non ce la dovesse fare (ma almeno in panchina figurerà), spazio a Gudmundsson che nonostante la prova opaca di Roma resta il favorito per giocare nel ruolo di centravanti. Lo scrive La Nazione.