Vanoli: “Sono qui perché la squadra mi stuzzica. Basta parlare di passato e di salvezza”

Vanoli ha parlato a DAZN, queste le sue parole

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Dazn dopo l’esordio con vittoria per 2-4 a Venezia:

“Stiamo scrivendo una pagina bianca e dobbiamo partire dalla mano. Abbiamo una squadra che mi diverte perché è talentuosa ma il talento non ti porta da nessuna parte se non corri per il compagno. Sono tornato a Firenze perchè questa squadra mi stuzzica.

Quando sono arrivato ho detto loro che dovevamo scrivere questa pagina bianca. Voglio che sia dimenticato il passato, è normale che la prima cosa è lavorare sulla testa. Il gruppo è giovane, sono delle spugne. Questa squadra ha cambiato tutto ma ha futuro, ci sono delle qualità. Ho lavorato tanto con i giovani e ci vorrà pazienza.

La mia risposta a Paratici è stata con grande entusiasmo, ringrazio i Commisso perché quando sono andato via mi hanno dato massima stima e ringraziato. Sono ritornato veramente carico e con entusiasmo sapendo che c’è progetto per il futuro. Una squadra da costruire ma con qualità, servirà pazienza. Basta parlare di passato e di salvezza, qualcosa di importante ma ora basta. Ora c’è un altro capito da costruire per qualcosa di importante.

Io da quando sono arrivato al Viola Park ho visto ragazzi con una voglia matta e si è visto. Poi i giovani sono fatti di alti e bassi, li devi coccolare e crescere. È un percorso lungo ma a Firenze vogliamo qualcosa di prospettiva futura, e questa squadra ha dimostrato che ha voglia. Gli ho detto che dovevamo riconquistare i tifosi anche se siamo giovani perché la gente in casa nostra ci dà cose importanti.”