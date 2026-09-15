Vanoli: “So che Firenze vuole un calciatore come Mastantuono. Desideravo una squadra così”

Vanoli è intervenuto ai microfoni di Mediaset

Paolo Vanoli ha parlato a Mediaset al termine del derby con il Pisa:

“Abbiamo iniziato a scrivere qualcosa da Venezia. Dobbiamo costruire un’identità ed è un processo. Ma serve unione e sacrificio, questi ragazzi hanno qualità e talento ma è fine a se stesso se lo usi per la squadra. Ho detto ai ragazzi quanto la gente teneva a questo derby e hanno fatto una bella partita.

Felice per Mastantuono in nazionale; vuol dire che lavoriamo bene. Io gli ho detto che se mette il suo talento a servizio della squadra diventa importante per l’Argentina. In queste due partite lo ha fatto. Solo cosa vuole Firenze, vuole Franco Mastantuono che salta l’uomo. Era il mio desiderio allenare una squadra così talentuosa.

Quando sono arrivato la prima cosa ho detto che non eravamo una squadra. E quando non lo fai dietro tutto diventa difficile, sono partito dalla statistica dei gol presi, oggi clean sheet è importante. Difendiamo tutti, stare compatti e poi pressare, dobbiamo migliorare su questo punto di vista ma è bello perché sono giovani e hanno voglia. Ma chi gioca vuole il bene del gruppo, sappiamo che i giovani hanno alti e bassi e io devo tenere il morale alto a loro, dovrò essere bravo.

Appena sono arrivato ho detto che devono muoversi tutti. Hanno dimostrato di essere giovani e fare qualcosa di importante e trascinare il pubblico. Se sono questi possono essere orgogliosi di trascinare questa gente che è il 12º uomo in campo. Là bellezza è vedere tutti partecipi, come ha detto Paratici dobbiamo guardare lontano e non adesso.”