Vanoli: “Se resto voglio una grande Fiorentina. In settimana l’incontro. Infastidito dalla polemica Braschi”

Il tecnico è stato premiato questa sera a Montecatini. L'ex allenatore del Torino ha ricevuto il Trofeo Maestrelli

Oggi a Montecatini, Paolo Vanoli ha ricevuto il Trofeo Maestrelli. Il tecnico, ha ottenuto il premio per avere salvato la Fiorentina in questa stagione, ecco le sue dichiarazioni: "Questo è un riconoscimento importate, sono orgoglioso di ritirare questo premio consegnato a tanti grandi allenatori. Ringrazio la giuria, sicuramente quando vinci un premio non è fine a se stesso, e per questo che voglio ringraziare tutto il mio staff, che quest'anno ha sofferto e non poco".

Il tecnico ha poi parlato della sua Fiorentina e di quello che succederà a questa squadra: "Firenze si merita un palcoscenico diverso, adesso fortunatamente si può pensare a un grande futuro. Adesso mi godo il premio, come mi sono goduto il tributo de tifosi che ho ricevuto domenica, probabilmente la mia foto di questi 7 mesi in viola. Voglio ringraziare la Fiorentina, che mi è stata sempre vicino, il Presidente Commisso, con cui ho avuto la possibilità di scambiare due parole al telefono. Ci saranno incontri da definire in settimana con la società, l'importante è il bene della Fiorentina".

Infine, è stato toccato il tema giovani, di cui si è tanto parlato in questo finale di stagione: "Sono rimasto dispiaciuto per le critiche che ho avuto per la questione dei giovani e della loro gestione; sono un allenatore che ha fatto 8 anni nelle giovanili nazionali, dove sono andato ho sempre creduto in loro, li ho lanciati, come i Cacciamani, i Balbo e così via. Io credo nei giovani e li tutelo fino in fondo. Guardando alla Primavera, spero che possano vincere il titolo".