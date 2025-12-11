Vanoli: “Se parto con la difesa a 4 poi non abbiamo cambi, abbiamo ancora qualche fantasma”

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sky Sport a fine partita, queste le sue parole:

“Volevamo vincere a tutti i costi. Le vittorie fanno bene al morale, ci sono tante cose da migliorare. Abbiamo dentro dei fantasmi ma è normale. Ho detto guardate cosa abbiamo fatto in campo. È l’atteggiamento che serve per vincere la finale. Adesso andiamo in ritiro e recuperiamo.

Oggi hanno dimostrato unione. Deve essere un inizio, tenevamo alla Conference. Abbiamo le possibilità per portare avanti la coppa. Questi risultati tirano fuori il morale. Rimaniamo con i piedi per terra che non abbiamo fatto niente. La mettiamo da parte e ci concentriamo sul campionato.

L’ho detto nel pre partita. Penso che questa squadra possa fare questo e giocare a 4. L’hanno dimostrato, lo avevo da tanto in testa. Non è detto che ripartiamo così, bisogna aspettare il momento giusto. Kouame è l’unico esterno ma viene da un infortunio, Fortini faceva l’ala. A volte parti così e non hai tanti cambi, ce l’avevo in mente da tanto. Anche da parte di chi è entrato.

Dobbiamo sgomberare la testa, nella situazione in cui siamo stasera abbiamo sprecato tantissime energie. Adesso dobbiamo essere sereni andare al Viola Park, stare insieme e recuperare energie nervose”