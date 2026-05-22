Vanoli: "Ringrazio i tifosi, li ho nel cuore. Voglio essere riconfermato per fare una grande Fiorentina"

Paolo Vanoli nel post partita ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la stagione e la partita con l'Atalanta

Paolo Vanoli nel post partita ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la stagione e la partita con l'Atalanta:

“Quanto ho nel cuore i tifosi della Fiorentina? Tantissimo, li ringrazio perché è stato un bel omaggio. Abbiamo vinto insieme e so quanto quest’anno hanno sofferto per questa situazione. Io spezzo una lancia per i ragazzi, abbiamo accettato le critiche ma da quando ci sono io hanno dato il massimo e nella seconda parte di campionato si è visto. Salvezza e vittoria a Torino, lo abbiamo visto anche oggi. Un omaggio veramente importante, nessuno si era mai salvato con questi punti, abbiamo cambiato le statistiche.

L’ho già detto dopo Torino, sarebbe una grossa delusione se vengo riconformato per riconoscenza. Voglio essere confermato per i numeri e perché mi hanno visto lavorare. Io sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante. Quest’anno l’obbiettivo è stato salvarsi, capire di cosa c’era bisogno.”

“Per me questa salvezza vale tanto. Sono da pochi anni in Serie A ma ho lavorato bene, non sono uno che si sponsorizza. Ho fatto tanta gavetta e mi hanno insegnato a lavorare gli allenatori che ho affiancato. Da quando sono entrato il percorso è importante.”