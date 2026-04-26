Vanoli: "Quando si scala una montagna il finale è sempre la parte più difficile"

Le parole di Paolo Vanoli a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Sassuolo

Lunch match tra Fiorentina e Sassuolo che potrebbe mettere la Fiorentina in condizioni di totale tranquillità in vista delle ultime 4 giornate in chiave salvezza.

A pochi minuti dal fischio di inizio ha parlato Vanoli ai microfoni di Dazn:

"Stiamo attraversando un periodo di difficoltà nel reparto offensivo però penso che se siamo arrivati a questo punto qua ci ha salvato sempre la squadra. Sono convinto che oggi Gud ci darà una grossa mano in una posizione non sua perché i giocatori importanti sanno trovare lo spazio giusto"

Sulle difficoltà dovute dalle assenze:

"Siamo stati bravissimi con la rosa non al completo ma ho sempre detto ai ragazzi che quando si scala una montagna il finale è sempre più difficile"

Sul finale di stagione:

"Noi siamo concentrati sul presente, il futuro è oggi perché la salvezza matematica dobbiamo ancora raggiungerla.

