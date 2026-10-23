Vanoli: "Ndour si è seduto 2-3 giorni sul gol da 70 metri. Deve crescere, ma è un giocatore importante"

Il tecnico viola in conferenza stampa parla anche di Ndour

Vanoli in conferenza stampa, in vista della sfida di domenica contro l'Inter a San Siro, si è soffermato su Cher Ndour. Il centrocampista, con il lavolo giornaliero, sta diventando sempre di più un caposaldo della squadra.

"Ndour gioca titolare perché se lo merita. Ndour è l’esempio di chi cresce con il lavoro, era ai margini e ora è un caposaldo dell’U21. Lui si merita questo ma ha tanti margini di miglioramento e fa parte della crescita di un ragazzo, sta diventando un giocatore importante per la squadra. Non si deve sedere sul gol che ha fatto sui 70 metri e per 2/3 giorni si è seduto.”