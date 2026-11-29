Vanoli: “La testa non fa andare le gambe. Mettiamoci l’elmetto e facciamo questi 40 punti”

Paolo Vanoli ha parlato a DAZN

Paolo Vanoli ha parlato a Dazn al termine della sconfitta con l’Udinese, queste le sue parole:

“Oggi non è mancato l’approccio, abbiamo reagito ma ora è la testa che non fa andare le gambe. Bisogna uscire da questa classifica, da fastidio ma bisogna trovare delle soluzioni, il primo responsabile sono io.”

“Pellegrino l’ho tolto perché non riuscivamo a crossare. Anche a Monza non mettiamo una palla pulita dentro, Atta in mezzo alle linee chiamava dentro anche Goncalves come nel palo. Dobbiamo liberare la testa, e mettere qualcosa in più, compreso io.”

“Ci aspettavamo tutti una classifica diversa, aver preso tanti gol di ferma un po’ le gambe. Dobbiamo andare su sto passaggio e tirare fuori le qualità. De Gea lo valuteremo nei prossimi giorni.”

“Sento grande responsabilità perché tifosi e società non si meritano questo. Mettiamo l’elmetto e arriviamo a 40 punti. I ragazzi hanno qualità e devono capire che le partite sono diverse e stare tranquilli.”