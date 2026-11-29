La Curva Fiesole canta: "Vi romperemo il cul*" e "Se andiamo in B vi facciamo un cul* cosi"
Cori duri della Fiesole durante il secondo tempo
A cura di Andrea Pagni
29 novembre 2026 14:37
La curva Fiesole infuriata anche durante il secondo tempo di Udinese-Fiorentina. La prestazione oscena della squadra di Vanoli ha infatti scatenato la contestazione dei sostenitori viola: “Se andiamo in b vi facciamo un cul* così” e anche “vi romperemo il cul*”.
A questi si aggiungono i cori cantanti nel primo tempo: “Meritiamo di più” e “Tirate fuori le palle.”