Vanoli in vista del Genoa, Nazione: "Si sperimenta ancora il 4-2-3-1. Atta è tornato nel gruppo"

Alla spicciolata rientreranno poi gli altri sei giocatori ancora impegnati con le proprie Selezioni: il terzo a tornare sarà Fagioli, atteso domenica

La pausa è finita, il lavoro di Vanoli è ripartito. Dopo due giorni di libertà concessi ai giocatori al termine del 9-0 contro il Signa, da ieri la Fiorentina è tornata al Viola Park con una doppia seduta, ritrovando l’intensità che aveva caratterizzato la scorsa settimana. La mattinata è stata dedicata al potenziamento fisico, mentre nel pomeriggio la tattica si è ripresa il centro della scena, con diversi ragazzi della Primavera aggregati al gruppo per compensare le assenze degli otto nazionali. Il tecnico ha insistito sul 4-2-3-1, il sistema già sperimentato nelle tre partite disputate tra campionato e Coppa Italia e riproposto nell’amichevole di domenica. Nel mirino c’è già la trasferta del 10 ottobre a Marassi contro il Genoa, primo appuntamento di un ciclo che metterà alla prova le ambizioni viola.

Buone notizie per quanto riguarda Atta: dopo aver saltato il test col Signa per svolgere un programma individuale, ieri il francese è tornato di nuovo al lavoro con i compagni. Il prossimo passaggio sarà l’allenamento congiunto a porte chiuse di sabato (l’avversario dovrebbe essere una tra la Primavera di Andreazzoli e l’Under-18 di Capparella), dopo il quale sono previste altre 48 ore di riposo. Per quel giorno Vanoli avrà a disposizione - ma dovrebbero lavorare a parte - Beto e Oulai, attesi a Firenze nelle prossime ore dopo aver concluso gli impegni con le rispettive Nazionali.

Alla spicciolata rientreranno poi gli altri sei giocatori ancora impegnati con le proprie Selezioni: il terzo a tornare sarà Fagioli, atteso domenica, mentre Ndour e Njie rientreranno insieme dopo aver ultimato lunedì prossimo gli appuntamenti con le proprie Under-21. La coda dei ritorni sarà concentrata il 7 ottobre: Dragusin e Pongracic sono attesi quel giorno al Viola Park, mentre Mastantuono arriverà in Italia solo in tarda serata. Per l’argentino resteranno poco più di due giorni di lavoro prima della sfida col Genoa: un margine davvero ridotto per preparare la gara.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione