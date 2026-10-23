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Vanoli: "In questo momento Jimenez lo vedo a destra, ma ho ancora notti insonni e magari cambio idea"

Alcune parole di Vanoli in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2026 17:00
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Vanoli: "In questo momento Jimenez lo vedo a destra, ma ho ancora notti insonni e magari cambio idea" - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Paolo Vanoli, in conferenza stampa, ha parlato anche delle possibili soluzioni sulle corsie esterne. Ecco le sue parole:

“Io penso che tutto è possibile, Jimenez ha giocato anche a sinistra, resta un’opportunità Viery e anche Valdepenas ha dimostrato che lo può far bene. In questo momento Jimenez lo vedo bene a destra, ma ho ancora notti insonni e magari cambio idea.”

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