Vanoli: "In questo momento Jimenez lo vedo a destra, ma ho ancora notti insonni e magari cambio idea"
Alcune parole di Vanoli in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2026 17:00
Paolo Vanoli, in conferenza stampa, ha parlato anche delle possibili soluzioni sulle corsie esterne. Ecco le sue parole:
“Io penso che tutto è possibile, Jimenez ha giocato anche a sinistra, resta un’opportunità Viery e anche Valdepenas ha dimostrato che lo può far bene. In questo momento Jimenez lo vedo bene a destra, ma ho ancora notti insonni e magari cambio idea.”