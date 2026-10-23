Vanoli: "In questo momento Jimenez lo vedo a destra, ma ho ancora notti insonni e magari cambio idea"

Alcune parole di Vanoli in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter

Paolo Vanoli, in conferenza stampa, ha parlato anche delle possibili soluzioni sulle corsie esterne. Ecco le sue parole:

“Io penso che tutto è possibile, Jimenez ha giocato anche a sinistra, resta un’opportunità Viery e anche Valdepenas ha dimostrato che lo può far bene. In questo momento Jimenez lo vedo bene a destra, ma ho ancora notti insonni e magari cambio idea.”