Vanoli: “I ragazzi devono essere arrabbiati di non aver vinto. Oggi abbiamo difeso e attaccato tutti”

Vanoli ha parlato a Dazn

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a DAZN al termine dalla sfida con la Juventus, queste le sue parole:

“Oggi abbiamo una grande prestazione e abbiamo onorato i nostri tifosi ma ci dispiace non aver vinto. Serve coraggio, non è questione di mettere più giocatori di qualità ma di mettere attenzione in tutte le fasi, oggi lo abbiamo fatto.”

“Io penso che mettere in campo tutti vuol dire coraggio, se si vuole giocare a calcio bisogna correre tutti dietro e tutti avanti, questa è la strada. Serve più personalità con la palla perché anche così si difende, perché il pareggio Njie si gira e non c’è l’attaccante. I ragazzi devono essere arrabbiati perché una prestazione così un punto solo c’è da essere arrabbiati.”

“Stiamo cercando di innescare meglio Pellegrino e stargli più vicino, perché a volte lo serviamo lo lasciamo solo. Va servito meglio in area perché è forte ma dobbiamo anche andargli a scarico per uscire, anche Mastantuono deve venire meglio tra là linee, Pedro ha più queste caratteristiche e ci stiamo lavorando ma questa squadra ha voglia di fare qualcosa d’importante. Dobbiamo continuare così.”