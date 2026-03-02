Vanoli: “I calciatori si devono fare un esame di coscienza, il 3-5-2 perché mancava Solomon”

Vanoli ha parlato a Dazn al termine della sconfitta della sua Fiorentina contro l’Udinese per 3-0 al bluenergy stadium, queste le sue parole

“Sapevamo che l’Udinese era forte, arrivavamo sempre in ritardo, lenti nel gioco. Abbiamo rifatto la prestazione della coppa. Adesso i calciatori devono farsi un esame di coscienza. Costruiamo qualcosa e poi lo distruggiamo. Adesso arrivano le partite che contano.

Ho giocato a 3 per l’assenza di Solomon che in questo modulo qua era perfetta. E poi perché avevamo giocato 120 minuti e avevo bisogno di più copertura. Pensavo di trovare di più Gud ma siamo stati inesistenti. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni. Dobbiamo essere più attenti sulle palle inattive.

Mi fa male sia non tirare che subire così tanto. Abbiamo palleggiato molto senza essere incisivo. Sulle palle inattive ci lavori ma è questione di attenzione, di sentirsi e dobbiamo essere più vogliosi di prendere gol. Non siamo cresciuti sulla voglia di non prendere gol.

Rugani è stato in difficoltà solo per l’aspetto fisico. È stato bravo ad arrivare in fondo, sapevamo che doveva trovare la condizione ma se non gioca non la trova. L’abbiamo preso perché è uno importante, sarà importante per questa squadra. Moise ha un fastidio alla tibia che si porta dietro; l’abbiamo gestito anche in rifinitura. Ha chiesto il cambio”