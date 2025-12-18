Vanoli: “Guardiamo le cose positive, anche vincendo saremmo andati ai playoff. Pensiamo a domenica”

Paolo Vanoli è stato intervistato da Sky sport alla fine della partita Losanna-Fiorentina finita 1-0 per la squadra svizzera, queste sono le sue parole: “Nessun confronto in questi minuti. Mi aspettavo una risposta diversa da chi giocava poco. Ma guardiamo le cose positive, anche vincendo saremmo andati ai playoff. Penso che possiamo reagire. Dopodiché, se non ci sarà una reazione neanche domenica ci sarà il mercato di gennaio, quando guarderemo in faccia i giocatori che non vogliono lottare”.

Sulle responsabilità: “Mi aspettavo di più anche da me, la responsabilità me la prendo io. I ragazzi devono stare tranquilli e pensare alla lotta per la salvezza e a domenica, una gara decisiva”.

Sul futuro: “Arrivati a questo punto qualcosa dobbiamo stravolgere, è mia responsabilità cercare di trovare qualcosa di diverso per provare a liberare la mente dei miei giocatori. La situazione pesa e la vediamo dai semplici passaggi. Dobbiamo avere forza ed energia per cambiare questo momento, perché ce la possiamo fare. Devo provare a stravolgere qualcosa, lo ripeto. Abbiamo lavorato su determinate situazioni che a tratti ci hanno fatto vedere un po’ di luce. Le ultime due partite venivamo da un trend positivo, abbiamo vinto in Conference e abbiamo fatto una buona prestazione col Verona. Devo cercare di trovare questo, a volte lo trovi cambiando qualcosa. I giocatori stanno facendo fatica a fare alcune cose, io in primis devo cercare di dare loro alcune situazioni”.