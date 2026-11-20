Vanoli: “Fagioli non si può nascondere dalle difficoltà dicendo che nasce mezzala”

Vanoli ha parlato anche di Fagioli a Cronache di Spogliatoio

Paolo Vanoli ha pubblicato una lunga lettera su Cronache di Spogliatio in cui ha parlato anche di Fagioli:

“Però mi batto molto per l’onestà di alcune situazioni. Lo scorso anno abbiamo dovuto fare scelte difficili. Come togliere la fascia di capitano a Ranieri. In quei momenti parli con i ragazzi, non devi giustificarti ma solo spiegare in modo trasparente il perché. Sono sicuro che Luca inizialmente abbia sofferto. O lo stesso Fagioli, che tutti dicevano che il play non poteva farlo: per me nel calcio moderno si può fare tutto, basta avere la mentalità. È arrivato in Nazionale da play, ma non è che adesso nei momenti di difficoltà bisogna rifugiarsi nel fatto che nasce mezzala. Non è facile stare vicino alla crescita di un giovane. “