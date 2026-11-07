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Vanoli esalta Brescianini: "Ottimo giocatore, il suo movimento ha consentito a Njie di segnare"

Le parole di Paolo Vanoli su Marco Brescianini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2026 15:23
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Vanoli esalta Brescianini: "Ottimo giocatore, il suo movimento ha consentito a Njie di segnare" -
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Nel corso della conferenza pre Fiorentina-Juventus, Paolo Vanoli ha elogiato Marco Brescianini:

"Brescianini è un grande uomo, un grandissimo professionista ed è anche un ottimo giocatore. Perché ultimamente sta dando una grossa mano, come lo scorso anno. È un box to box, uno di grande sacrificio e sono contento di averlo, perché tutti siamo importanti"

"Lui è uno che si elogia poco per quello che fa ma nel gol di Njie il suo attacco allo spazio libera l’1vs1. L’ho fatto vedere a tutti perché se lui non lo fa Njie non può tirare in porta, tutti sono concentrati sul gol ma quello è un movimento importante. I calciatori tecnici vogliono la palla sui piedi, ma alle volte muoversi e attaccare lo spazio è importante".

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