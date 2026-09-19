Vanoli e Allegri vanno a caccia di continuità. L'unico precedente tra i due è finito in pareggio

Un avvio di stagione particolare per Fiorentina e Napoli: domani Vanoli sfida Allegri

Al Franchi non ci sarà soltanto il confronto tra Fiorentina e Napoli. La gara rappresenterà anche una nuova sfida in panchina tra Paolo Vanoli e Massimiliano Allegri, due tecnici che arrivano all’appuntamento dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, ma con il morale rinforzato dagli ultimi risultati positivi. Entrambe le squadre hanno infatti conquistato una vittoria nell’ultimo turno di Serie A e ora cercano continuità. Per Vanoli e Allegri sarà anche l’occasione per confrontarsi nuovamente dopo il primo duello andato in scena nella scorsa stagione.

Il bilancio degli scontri diretti tra i due allenatori è ridotto a una sola partita. L’unico precedente risale infatti alla passata stagione, quando Vanoli sedeva sulla panchina della Fiorentina e Allegri guidava il Milan. La sfida del Franchi terminò 1-1. I viola passarono in vantaggio con Comuzzo, mentre il Milan trovò il pareggio grazie a Nkunku. Nessuna delle due squadre riuscì quindi a portare a casa i tre punti.