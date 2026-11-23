Vanoli: "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi. Da giovedì squadra in ritiro, sono arrabbiato"

Le parole del tecnico viola dopo il pesante ko contro il Monza

Paolo Vanoli non nasconde la propria rabbia dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Monza. Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore viola ha chiesto scusa ai tifosi per la prestazione della squadra, sottolineando la necessità di ritrovare umiltà, fame e capacità di reagire alle difficoltà.

"Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, siamo la Fiorentina e non possiamo fare queste prestazioni. Bisogna avere umiltà. Siamo giovani e talentuosi, ma è importante avere fame. Rispetto a Genova l'approccio era positivo, ma al primo gol siamo scomparsi dal campo. Chi ha talento ha personalità, ma come me deve imparare ad avere un pizzico di umiltà. Questo è un campionato difficile, stasera ne è stata la dimostrazione.

Non stiamo riuscendo a sistemare la difesa. Dietro stiamo avendo tanti infortuni, soprattutto nei difensori centrali. Pongracic era una soluzione, con lui potevamo metterci a tre. Anche stasera abbiamo perso Viery. La qualità deve essere a servizio della fase difensiva, altrimenti devi fare delle scelte.

Ci sono tante situazioni. Appena non vanno bene le cose, non abbiamo la forza di reagire da squadra. Oppure lo facciamo individualmente e sbagliamo. Nessuno individualmente può fare la differenza. Dobbiamo imparare a reagire e a giocare per 90 minuti da squadra.

Sono molto arrabbiato. La squadra andrà in ritiro da giovedì".