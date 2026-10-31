L'analisi tattica "Vanoli deve cambiare: la Fiorentina non sa difendere, deve fare possesso ed attaccare tanto"

Michele Tossani analizza le difficoltà della squadra viola: dalla fragilità difensiva alla scarsa concretezza sotto porta, fino alle scelte tattiche da rivedere

Michele Tossani, noto match analyst, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno per fare il punto sul momento complicato della Fiorentina, soffermandosi sulle difficoltà che stanno caratterizzando il rendimento della squadra.

Queste le sue parole: "La Fiorentina ha problemi in tutti i reparti, non può difendere bassa e lo ha dimostrato. Adesso sta emergendo il fatto che dietro spesso subisce e davanti spreca: devono essere riviste alcune scelte su come viene messa in campo la squadra".

"La Fiorentina deve assolutamente prendere in mano il pallino del gioco dato che che non sa difendere: deve attaccare, tanto, e creare di più visto che non riesce a concretizzare con 2/3 occasioni a disposizione. Anche dal Sassuolo di Aquilani sono rimasto deluso, sta soffrendo tanto. La squadra sembra sempre in balia degli eventi".