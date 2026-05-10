Vanoli dedica la salvezza a Commisso: "Quando ho firmato mi aveva chiesto una cosa importante"

Vanoli dedica questa salvezza a Commisso. Le parole in conferenza stampa

"La maglia in onore di Commisso? Quando ho firmato l'ho sentito e mi aveva chiesto una cosa importante, vista la situazione di classifica. La salvezza è dedicata a Rocco. Lui e la sua famiglia hanno creato e stanno creando tanto per Firenze: dal centro sportivo, allo stadio. Gli sbagli ci sono ma siamo stati bravi a raggiungere l'obiettivo. Adesso serve guardare avanti con un po' di sorrisi".