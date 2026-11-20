Vanoli: “De Gea è il mio capitano, a uno come lui non devo spiegare come uscire dai momenti difficili”

Vanoli ha pubblicato una lettera su Cronache di Spogliatoio

Paolo Vanoli ha pubblicato una lettera su Cronache di Spogliatoio, ecco la versione integrale:

La differenza tra il vincente e il perdente è quello che si abbatte. Me lo ha insegnato Fàbregas, e l’ho portato come esempio ai miei ragazzi.

Ed è una storia che parte da lontano. Esattamente da una telefonata che ho ricevuto da Lele Oriali mentre ero in Russia per un sopralluogo. La FIGC mi aveva inviato nel 2017 a valutare le sedi dei ritiri per il Mondiale del 2018, i luoghi in cui l’Italia avrebbe dovuto allenarsi durante la competizione, la prima delle tre a cui purtroppo non ci siamo qualificati.

«Ciao Paolo, guarda che ti sta chiamando Conte», mi disse. Gli risposi che appena sarei tornato in albergo lo avrei richiamato. Ero convinto che lui, avendo già vinto la Premier League con il Chelsea quell’anno, volesse qualche informazione su un calciatore internazionale da comprare. Ero l’allenatore nelle Nazionali under e diversi talenti li avevo visti dal vivo: come Mbappé, che ci aveva sconfitti in finale.

E invece mi chiese: «Sto cambiando lo staff e mi serve una persona, vorrei che venissi tu a lavorare con me, ti va?». Rimasi sorpreso. Quando Antonio allenava la Nazionale, gli avevo fatto da sparring partner nelle amichevoli a Coverciano con l’u-18 e l’u-19, poi mi facevo mandare i video della partita per analizzarli. Forse era rimasto colpito. Insomma, arrivai al Chelsea, in un Chelsea pieno di campioni. Mi aveva assegnato il lavoro difensivo. Ogni giorno con David Luiz, Azpilicueta, Cahill e Marcos Alonso. Giocatori di altissimo livello, con esigenze diverse, ma un ego non difficile da gestire: quel tipo di calciatore ha una mentalità vincente e soprattutto più ha vinto, meno ha bisogno che tu gli dica le cose.

Soprattutto mi aveva impressionato Fàbregas perché nel primo periodo non giocava tanto, ma in ogni allenamento ha voluto dimostrare a Conte che lui doveva giocare. Certo, sicuramente veniva arrabbiato al campo, gli dovevi stare lontano, ma non ha mollato un singolo giorno. E quando ha conquistato il posto, ha fatto vedere che le sue performance erano alte. Questo per me è un campione. Diversamente, uno che è un perdente si rassegna e trova alibi, e questi giocatori qua non hanno mai cercato alibi. Quindi non sapere accettare di stare in panchina ma combattere per la titolarità e io gli devo dare questa opportunità.

Pedro andava a 150 all’ora ogni allenamento: aveva vinto tutto, perché gli altri non avrebbero dovuto seguire il suo esempio? Lo abbiamo visto anche alla Lazio, il tipo di mentalità vincente che ha portato. Ho una grande stima di queste persone ed è quello che cerco di trasmettere ancora oggi: non vince il singolo, vince la squadra, ma è importante fare dei passi tutti insieme per raggiungere qualcosa di importante.

È quello che sto facendo con De Gea. Lui è il mio capitano, oltre che essere il mio campione. Non penso che a una persona del suo calibro si debba insegnare come uscire dai momenti difficili. David è un grandissimo professionista, che nonostante l’età ha sempre fatto la differenza. Nella vita e nei percorsi, i periodi difficili possono capitare a tutti. Quando dico che è il mio capitano… basta questo: non penso che ci sia la necessità di spiegare a De Gea come uscire da un periodo negativo. Con i calciatori più esperti basta uno sguardo, ed è quello che accade con lui.

Magari con qualcuno più giovane hai più bisogno di prenderlo sottobraccio, fare un giro al Viola Park di un’ora e parlare di tutto. Perché i giovani oggi sono fragili, molto fragili. Il mondo di oggi gli sta togliendo un pezzo alla volta la vita reale, e secondo me sono ragazzi che hanno bisogno di parlare, tanto. Come ripeto sempre ai miei figli: «Siete forti davanti a un niente», che è lo schermo. Vivono condizionati, e non va bene. E in questo devo dire grazie a mia moglie, perché ha portato avanti una famiglia e mi ha permesso di fare questo lavoro con grande serenità. Ho una grande donna accanto e con i miei figli cerco di essere presente quando torno a casa, anche se poi alla fine quando torno a casa un po’ di segreti non me li raccontano… perché li raccontano tutti alla mamma e quindi un pochettino vengo messo in disparte… Faccio finta di comandare… ma non è mica così!

Gli ripeto che devono imparare a uscire dai problemi trovando soluzioni alternative, quando il gioco si fa duro. Ed è quello che io ho imparato con la gavetta che ho fatto. La Nazionale mi ha fatto crescere, l’esperienza con Conte mi ha insegnato a gestire i campioni. Ma tutto è iniziato prima. Una mattina del 2009, quasi per caso, ho iniziato a fare l’allenatore. Perché dopo aver smesso di giocare, due anni prima, avevo iniziato a coltivare altri progetti. Avevo altri piani: i fallimenti immobiliari. Un ambito difficile, rischioso. Ma una mattina, appunto, su un giornale locale leggo di un mio ex compagno di squadra:

«Giancarlo Filippini è il nuovo allenatore-giocatore del Domegliara».

Lo chiamo subito per prenderlo in giro: «Dai non ci posso credere che fai l’allenatore…».

Lui era disperato: «No Paolo, ti giuro… non so cosa fare, non so neanche da dove iniziare!».

E aggiunge: «Senti, ma tu cosa fai?».

In quel periodo non abitavo troppo lontano. «Ti prego, devi venire a darmi una mano». E così sono diventato allenatore del Domegliara, in Eccellenza. Abbiamo vinto lo spareggio e siamo stati promossi in Serie D, dove abbiamo stupito. Ho visto un calcio bellissimo, quello dilettantistico, che secondo me è la vera essenza del calcio, fatto di ragazzi che lavorano e che appena finiscono, per passione vengono al campo e si mettono a disposizione fino a tarda sera. La cosa più bella del dilettantismo è proprio questa: il gruppo, l’unione, perché poi si andava tutti insieme a mangiare. Il bello veniva dopo. La vera passione si vede lì. C’era chi faceva il carrozziere, chi il geometra, e poi c’era un vigile urbano che a volte si presentava in divisa al campo: Marco Zuccher, che è ancora il mio preparatore dei portieri. Sarà stato il fascino della divisa a convincermi?

Dopo due anni, ho fatto un passo indietro. Avrei potuto ambire a un passo in avanti come allenatore, ma ho ricevuto la chiamata della FIGC, da parte di Viscidi e Sacchi che erano stati coinvolti per riformare il settore giovanile italiano, e sono diventato osservatore. Stavano cambiando il metodo e facevamo tanta formazione, andavamo a visionare tantissimi ragazzi, non è stato semplice capire come si valuta un ragazzo di 16 anni tra le sue difficoltà e quelle che invece sono le potenzialità che potrebbe avere. Una grandissima lezione, che mi aiuta ancora oggi.

Accanto a me avevo Arrigo Sacchi, un allenatore che ha cambiato il calcio. E che ancora oggi mi chiede: «Paolo, ti sei fatto comprare giocatori intelligenti?».

Con il passare del tempo ho capito che aveva ragione. Credo che il segreto sia tutto qui. Se vuoi lavorare bene, la persona viene prima di tutto. Faccio due esempi recenti: Parisi e Goncalves.

Quando a un calciatore chiedi uno sforzo, o un cambiamento, in un momento di difficoltà, e la risposta è «Mister, nessun problema», allora vi assicuro che puoi andare a fare quello che vuoi. Fabiano è un esempio importante: una persona che ha sempre fatto il terzino, si è messo a disposizione quando la coperta era corta dicendo «Se pensa che questo per la squadra vada bene, allora va bene. Non si preoccupi che io ci sono». Capisci la persona che hai davanti. Disponibilità. Poi per la stagione che ha fatto dopo… forse ci eravamo sbagliati tutti pensando che fosse un terzino!

Vale la stessa cosa quest’anno con Pedro Goncalves: «Mister, anche solo per 5 minuti, ma io ci sono». Allora capisci che stai costruendo qualcosa, che davanti a questa possibilità di crescita e lavoro, puoi andare in battaglia.

Soprattutto penso che non potrei mai fare a meno di chiarezza ed empatia. Ho imparato che nella vita quando ti dicono le cose in faccia, la verità fa sempre male. Ci stai male, però vai a casa e ci pensi. Durante il mio percorso mi hanno detto che a volte le parole offendono, poi toccano soltanto e ti danno la forza di reagire. Con me è stato così.

Ed è quello che ho fatto lo scorso anno. Quando mi hanno chiamato per salvare la Fiorentina: ho segnato il gol dell’ultimo trofeo nella storia di questo Club, si avvicinava il centenario della società… non potevo permetterlo. Dovevo portare i nostri tifosi fuori da questa situazione.

E la chiarezza è quella che ho utilizzato il primo giorno. In quel momento, nonostante altre squadre, io volevo fortemente la Fiorentina. Ma fin quando non entri in un posto, non puoi sapere davvero quali siano i problemi reali. Come ho detto, abbiamo fatto un’impresa. Eravamo ultimi. Nessuno si era mai salvato senza aver mai vinto le prime 15 giornate. La prima cosa che ho fatto è togliere dalla testa dei giocatori la classica frase: «Eh ma tanto siamo forti, ci salviamo». Ho visto tante squadre, compresa la Fiorentina di Batistuta, retrocedere. La mia unica preoccupazione era togliere velocemente questa frase dall’ambiente. In più era scomparso il presidente Commisso, la situazione aveva diverse sfaccettature negative.

A volte il compito di un allenatore è intervenire in maniera drastica e feroce sui problemi. Senza dimenticarci che nel mezzo c’era anche la Conference League, che ci ha creato un problema di liste dopo aver cambiato diversi calciatori a gennaio, e che io volevo vincere: se avessimo passato lo scoglio Crystal Palace, avremmo potuto farcela.

Bisognava intervenire in modo netto. Il primo giorno li ho radunati e credo che la mia forza sia stata la chiarezza. Non parlare alle spalle, ma dirgli subito in faccia quale fosse la verità. Volevo che ci fosse consapevolezza. Trovare persone che in modo schietto ti mettono davanti la realtà dei fatti, dipende molto da come ti vivi la vita. Mi reputo una persona diretta e sono fatto così. A volte sbaglio, sì, e mia moglie mi critica: «A volte alcune cose devi tenerle per te!». Sono una persona che punta molto su questo aspetto, tanto che quando torno a casa capita che mi dica «Paolo, guarda che sei a casa, non in spogliatoio». E io: «Messaggio ricevuto, ho capito, hai ragione».

Però mi batto molto per l’onestà di alcune situazioni. Lo scorso anno abbiamo dovuto fare scelte difficili. Come togliere la fascia di capitano a Ranieri. In quei momenti parli con i ragazzi, non devi giustificarti ma solo spiegare in modo trasparente il perché. Sono sicuro che Luca inizialmente abbia sofferto. O lo stesso Fagioli, che tutti dicevano che il play non poteva farlo: per me nel calcio moderno si può fare tutto, basta avere la mentalità. È arrivato in Nazionale da play, ma non è che adesso nei momenti di difficoltà bisogna rifugiarsi nel fatto che nasce mezzala. Non è facile stare vicino alla crescita di un giovane. Ho lavorato nelle under: Barella, Dimarco, Locatelli… ma anche tanti altri che adesso sono finiti nel dilettantismo o hanno smesso di giocare. Innanzitutto la famiglia è molto importante. Lavorare e credere in un sogno è importante, ma sognare non significa illudersi. Già all’epoca ero sempre senza voce. Ma è la mia passione, il mio tratto identificativo. Ora con l’età cerco di dosarmi. Non nell’empatia.

Quest’estate mia moglie mi ha detto: «Hai fatto un’estate… sembra che sia l’ultimo giorno prima che devi morire!». Ho sofferto molto l’addio alla Fiorentina. Il tributo del Franchi dopo l’ultima partita mi aveva fatto capire che avevano riconosciuto i miei valori in quella difficoltà. Sono andato in Sardegna, ho provato a staccare. Ho avuto una forte delusione per qualcosa che mi ero meritato sul campo. Ma allo stesso tempo quando cambiano le società ed entrano persone nuove, è normale che le scelte societarie vadano accettate. E per quanto ci stessi male, l’ho sempre accettato.

Ma quando le vacanze sono forzate… per fortuna ho una compagnia di matti che me l’hanno fatta passare. Ma la tua testa è sempre sul mercato, su cosa succede. Poi ho ricevuto la chiamata per tornare. Inattesa, una sorpresa inaspettata. Allo stesso tempo con il grandissimo entusiasmo di portare avanti qualcosa di bello. Non sono tornato qui per dire che alla fine ho avuto ragione, non mi interessa. Sono venuto qui perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore stanno costruendo.

Con una differenza: mi sono promesso di vivere di più Firenze. Nella scorsa stagione, per forza di cose, mi sono chiuso dentro al Viola Park: vivevo qui. Ma ne avevo bisogno. Avevo capito che per fare quello che abbiamo fatto, la mia residenza doveva essere al centro sportivo.

Ora voglio godermela di più: ci sono stato da calciatore e so quanto sia incredibile. Sono andato alla prima del film di Pieraccioni, poi insieme ai nostri dottori a vedere il film di Bove che mi ha toccato tantissimo… ho preso casa, sto iniziando a girare. I tifosi sono molto affettuosi, anche se mi ricordano sempre le sostituzioni che faccio! Ma d’altronde si sa: gli italiani sono un popolo di allenatori. In particolar modo i fiorentini, che sono persone emotive ed empatiche proprio come me. Un amore per il calcio che ho visto solo in Inghilterra. La loro cultura sportiva mi ha colpito: sotto le feste il calendario diventa fitto e le persone non vedono l’ora di andare allo stadio. Per cultura anche l’agronomo vede il campo come la sua vita: non conta il risultato, vinci o perdi ma per lui il campo deve essere perfetto.

Per me l’essere emotivo è una grande risorsa, che i giocatori riconoscono. Dall’altra parte sto lavorando per dosare l’emotività. È un percorso anche per me: cambiano i gruppi, cambiano le dinamiche, devi farti trovare preparato. Ho la fortuna di avere una società alle spalle che si sta strutturando in questo: un direttore vincente, la famiglia Commisso che ha lavori importanti e che si avvicinano a quelli che ho io come persona. Non so tradire le emozioni. E forse questo è un problema al giorno d’oggi, dove tutto viene strumentalizzato. A volte mi piacerebbe essere più aperto anche con i giornalisti, provare a spiegare le motivazioni di alcune scelte, ma la ricerca ossessiva della notizia è diventata un problema. Non ti fa essere te stesso. E questo mi dispiace. Mi piacerebbe poter essere più aperto.

C’era una frase di Conte che non riuscivo a capire: quando iniziava l’allenamento diceva «Ooh, finalmente per un’ora e mezza posso lavorare e scaricarmi». Perché oggi fare l’allenatore è un ruolo a 360° e devi pensare a miliardi di cose. I ragazzi di oggi, così giovani e sensibili, soffrono tantissimo il digitale. Fargli capire che il voto più importante è quello che dà il tuo allenatore, non lo dà il social, non lo dà il giornalista. A volte, credetemi, è tanto difficile. Perché è normale che un giovane viene condizionato da tutto.

Però deve essere anche il calciatore a crescere da questo punto di vista: la mentalità si crea con il tempo, con gli ostacoli. Cerco di farlo capire anche ai miei figli, che il loro profilo social o come si comportano nei commenti un giorno sarà utilizzato da un datore di lavoro come biglietto da visita. Scherzo con i miei giocatori, dicendogli che non importa che io li controlli tanto vedo le storie. C’è un percorso da seguire, ma nel percorso vivo di momenti, di sensazioni, quindi a volte anche quello che mi viene da dire mi arriva proprio dal cuore, con la passione. Da quando sono a Firenze penso che la cosa a cui tengo maggiormente, e forse su cui quest’anno ho ancora più responsabilità, è far capire quanto sono importanti la nostra gente, che cosa vogliono loro quando mettiamo su questa maglia. Questa è la cosa a cui tengo di più. Una mentalità che crei con la vita. Guardate Mastantuono: a 16 anni viveva già la pressione del River, poi è andato al Real Madrid. E non è un caso che il Real abbia pagato 60 milioni per prenderlo. Basta vedere il suo abbraccio dopo il Como, uscendo da un momento difficile. La sintonia, il fuoco argentino… è del 2007, ma dopo la tripletta segnata contro il Venezia in cui tutto il mondo parlava di lui, è andato a fare l’intervista post-partita dicendo in diretta che il premio del miglior giocatore della partita lo meritava Fagioli. Mentalità, una grandezza nonostante l’età. Franco deve completarsi, ma la scelta di venire a Firenze, che ha voluto lui, parla da sola nell’ottica di fare un salto in avanti. Su di lui posso solo dire: godiamocelo. Facciamolo crescere e godiamocelo. È una fortuna poter lavorare con un talento così. Ma come gli ho detto, il talento non basta: se si coccola solo del talento, prima o poi si ferma. Ma lui lo sa benissimo. Mi ha stupito la sua gestione della pressione. Ha una passione sfrenata per il calcio, lo vedi che gli piace proprio giocarlo. Ne parla, lo vede. Deve imparare però a capire quando dribblare e quando invece giocare più a due tocchi per la squadra. Fa parte dell’entusiasmo di un giocatore che vuole incidere. Ma meglio così: a questi giovani dico che devono osare. Come con la Juventus. Alla fine è la voglia di voler provare a vincere. Questa deve essere la nostra voglia, per la nostra gente, per i nostri tifosi.

Sicuramente avere molti giovani è un’occasione per creare anche un percorso personale insieme a loro: è il progetto che ha cercato la società. E sono d’accordo con il direttore: meglio un anno dodicesimi ma costruire qualcosa per il futuro. Per questo sono tornato con grande entusiasmo. Nei pochi momenti in cui stacco mi accorgo che la vita sta correndo in fretta. Questo lavoro te la fa correre tantissimo. Lo vedo con i miei figli che è passata una vita: hanno 27, 24 e 13 anni. E mi rendo conto che il tempo scivola via.