Kean sarà riscattato perché l'obbligo è facile da raggiungere, ma il Como vuole un altro attaccante

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il Como valuta concretamente un profilo europeo da affiancare a Douvikas

Come riportato da TMW, non c'è nessun problema per l'obbligo di riscatto di Moise Kean al Como. Il centravanti rimarrà sulle rive del Lario anche nella prossima stagione, perché il suo riscatto è dovuto sì a determinate condizioni, ma sono semplicemente una formalità e sono legate solamente alle prestazioni della squadra.

Seppur non sia stata svelata ancora cosa faccia scattare l'opzione, la clausola verrà attivata probabilmente per il primo punto dopo gli inizi di febbraio - per una questione fiscale - ed è evidente che non ci saranno grossi problemi per il Como. Dunque si ritiene un calciatore comasco a tutti gli effetti, seppur l'investimento finora non sia stato straordinario: circa 35 milioni di euro circa, ma più spesso in infermeria che non sul campo da gioco, dove Douvikas è diventato oramai un intoccabile.

Nei giorni scorsi Kean si è fermato. "A seguito di un problema verificatosi durante l'allenamento, il calciatore Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del Club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero". Questo dopo che si era recato a Barcellona, dal dott. Cugat, per una visita. Ora il Como preferirebbe evitare l'operazione per non allungare ulteriormente i tempi, ma intanto Kean è ai box dal 20 settembre. Intanto Fabrizio Romano ha rivelato che il Como sta valutando la possibilità di acquistare un attaccante di livello europeo a gennaio da affiancare a Douvikas.