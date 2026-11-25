L'analisi Vanoli confermato, Corriere fiorentino: "Ma le prossime partite sono decisive, già Udine è un crocevia"

Dalla società filtra comunque un certo malessere, e pare che c'è chi stia spingendo addirittura per un cambio modulo

Paolo Vanoli non è in discussione, la fiducia del club non è venuta meno (per ora), ma la prova di Monza mostra una mancanza di equilibrio che preoccupa anche la dirigenza, il che tiene il tecnico comunque in bilico. All’indomani della settima sconfitta stagionale risuonano ancora le parole dell’allenatore viola nei confronti della squadra, accusata di non avere umiltà, eppure nelle valutazioni del giorno dopo pure la disposizione in campo ha lasciato a desiderare, perché non sufficiente a garantire protezione alla difesa (i 28 gol al passivo in 12 giornate sono il peggior dato di sempre nella storia viola).

Traducendo per Vanoli saranno fondamentali le prossime 4 sfide con Udinese, Cagliari, Parma e Bologna (ma già la partita in Friuli rischia di essere un crocevia), anche perché la classifica si è nuovamente fatta così brutta che ora i viola dovranno pensare a far punti con le dirette concorrenti per la salvezza prima ancora di trovare un gioco degno di tale nome. La colpa dell’ennesimo passo falso, dopo averne mosso qualcuno in avanti nei tre match prima della sosta — secondo l’analisi del club — è di un assetto generale troppo sbilanciato, nonché di reparti troppo lontani da loro, seppure sia proprio la (presunta) qualità offensiva la caratteristica principale della squadra immaginata dal ds Paratici in estate. Il concetto è filtrato ieri da più parti, dal nord Italia dove si è fermato lo stesso dirigente viola dopo il k.o. di Monza, fino al centro sportivo di Bagno a Ripoli, dove il gruppo si è ritrovato nella mattinata di ieri.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione