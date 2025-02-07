Vanoli: "Biraghi ha giocato due finali europee. Anche lui ci aiuterà a fare il salto di qualità"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha così parlato di Cristiano Biraghi, arrivato in granata dalla Fiorentina nell'ultima sessione di calciomercato: "Parliamo di un...

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha così parlato di Cristiano Biraghi, arrivato in granata dalla Fiorentina nell'ultima sessione di calciomercato: "Parliamo di un giocatore esperto, che ho già avuto all'Inter e che ha disputato finali europee. Biraghi può fare il quinto di centrocampo o il terzino sinistro, e ci darà una mano sulle palle inattive. Tutti gli acquisti sono stati condivisi da me e ci permetteranno di fare un salto di qualità”.

ZAZZARONI: "FIORENTINA-INTER FALSATA DAL REGOLAMENTO"

https://www.labaroviola.com/zazzaroni-fiorentina-inter-una-partita-falsata-dal-regolamento-palladino-ieri-e-stato-perfetto/288049/