Vanoli: "Avevamo approcciato bene poi siamo usciti dal match. Braschi si meritava di segnare"

L'allenatore della Fiorentina è intervenuto dopo la sconfitta subita all'Olimpico contro la Roma per 4-0

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato al termine della sconfitta all’Olimpico contro la Roma:

“Se ci siamo rilassati per il la sconfitta della Cremonese è stato un errore. Avevamo approcciato bene poi dopo il gol subito da palla inattiva siamo usciti dal match. Queste palle inattive ogni tanto le ritirano fuori. Le partite si possono sbagliare e serve la testa per resettare tutto.

Sono contento per Braschi, ero più contento se segnava, se lo meritava. Aveva già esordito in Conference, ha una grande prospettiva. Serve la pazienza di farlo crescere. Ci ha dato sempre una grossa mano.

A Gudmundsson sto chiedendo sacrrifio come falso 9. Oggi dovevamo aprire gli spazi e invece siamo andati troppe volte diretti e l’abbiamo fatto non bene. Da quando abbiamo cambiato modulo è quello che è più sacrificato. Con il Sassuolo gli è mancato solo il gol. È una partita da cancellare”