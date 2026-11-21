Vanoli: "Atta e Njie ci saranno contro il Monza. Sarà una partita complicata, ma dobbiamo fare punti"

L'allenatore della Fiorentina ha parlato in vista della 12° giornata di Serie A

Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in vista di Monza-Fiorentina di lunedì, gara valida per la 12° giornata di campionato. Ecco le sue parole:

"Ndour ha saltato la nazionale per un problema alla caviglia, ma non è niente di preoccupante: già oggi ha lavorato con noi e domani si aggrega del tutto. Njie ha preso una botta in nazionale, ma è recuperato fortunatamente. Oulai ha segnato, il morale è alto. Fagioli è tornato carico. Anche Atta è recuperato per la partita di Monza, mentre Parisi continua il suo percorso di recupero.

Oggi il calcio è fatto di fase offensiva e difensiva: un giocatore completo deve fare entrambe le fasi. Sul come la deve fare ci sono vari modi. Penso che Mastantuono stia dimostrando il suo valore sia in Nazionale che con la Fiorentina, ma deve continuare a lavorare. Ha fatto un passo indietro venendo alla Fiorentina per migliorasi.

Lunedì incontriamo una squadra ben organizzata e guidata da un buonissimo allenatore. Dovremmo essere bravi ad attaccare gli spazzi. Se vedete i dati fisici della Serie A, loro sono primi quasi in tutti. Sarà una partita complicata, ma dobbiamo crescere e imparare a giocare contro queste squadre. E' una squadra verticale e hanno il capocannoniere della serie A. Dobbiamo soffrire e stare con le antenne ben dritte.

La prima sosta è stata per tutti una nuova esperienza, le tre settimane sono state difficili. Alcuni non hanno giocato in quelle tre settimane. Adesso è stata una sosta normale. Dobbiamo fare uno step in più e la partita dopo la sosta è sempre la più importante.

Per me tutte le partite sono difficili. Veniamo da un periodo positivo, sopratutto a livello di prestazioni. Adesso ci dobbiamo guardare in faccia e portare i punti. Dobbiamo avere la nostra mentalità per andare ad affrontare tutte le squadre. Questa, come le altre, sarà una partita importante.

Dobbiamo cominciare a pensare alla Fiorentina come squadra e non come singolo. La Fiorentina è formata da tanti talenti, ma serve equilibrio. Atta sappiamo tutti che giocatore è, siamo contenti di ritrovarlo in gruppo. E' stato fuori parecchio, ma ho la fortuna - da metà campo in sù - di avere scelta. Chi gioca sa che indossa una maglia importante: dobbiamo pensare alla Fiorentina non ai singoli talenti.

Quando un ragazzo giovane arriva in nazionale maggiore, come Njie, vuol dire che stiamo lavorando bene. Ora serve continuità, e lui dovrà essere bravo nel trovarla. Io ho avuto la fortuna di farlo esordire, sono contento per lui. Non dimentichiamoci però che c'è anche Gnonto, anche lui può partire dall'inizio. Sono scelte da valutare dopo la rifinitura.

Con i miei giocatori ci parlo molto, siamo un bel gruppo. Pellegrino sta facendo bene, ma non sottovaluterei la crescita di Beto. Beto è partito con qualche difficoltà, ma sta crescendo. Sarà una bella sfida fra i due.

Non c'è paura, ma timore. Spesso il giovane quando torna dalla nazionale non ha la capacità di fare switch off-on. Starà a me, dobbiamo avere pazienza e farli crescere. Fortunatamente è un gruppo sano che ha voglia di fare bene. C'è voglia di vincere: contro la Juventus non hanno mai mollato fino alla fine. Voglio una squadra con voglia di fare, poi tutto il resto si può migliorare con il lavoro.

Un mediano o un terzino sinistro? Tra le due sceglierei la vittoria con il Monza

Tante squadre prendono gol in serie A. Ci stiamo lavorando, mi è dispiaciuto che Dragusin sia stato in Nazionale, ma perlomeno ha giocato. Dietro dobbiamo lavorare tanto, sopratutto sulla tecnica individuale. La fase difensiva passa anche attraverso il non perdere delle palle, ma sicuramente è un aspetto su cui ci stiamo concentrando perché prendiamo tanti gol".