Croci show al mondiale U17. Malagò: "È la Nazionale con la prospettiva più importante nel lungo termine"

Malagò commenta il successo degli Azzurrini con Croci protagonista di una doppietta

Inizia nel migliore dei modi il percorso dell'Italia Under 17 ai Mondiali in Qatar. Dopo il successo per 6-0 contro la Giamaica, con Federico Croci protagonista grazie a una doppietta realizzata nei primi quindici minuti, è arrivato anche il commento di Giovanni Malagò.

"Ci sono tante Nazionali. Questa Under 17 è sicuramente quella dalla prospettiva più importante, non solo nel medio, ma nel lungo termine. Questo è uno dei tasselli, uno dei pilastri di tutto il progetto di Gianfranco Zola, soprattutto per quanto riguarda la filiera delle Nazionali giovanili.

Devo essere sincero, devo ringraziare le squadre di club perché qualcuna di queste avrà degli scontri anche fondamentali per la Youth League della Champions League. E invece tutti hanno aderito. Questo è lo spirito di collaborazione, un segnale che deve partire dal basso ed è molto positivo".