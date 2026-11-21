Nicoletti: "Atta e Gonçalves insieme? La soluzione è il 4-4-2. Così la Fiorentina avrebbe più equilibrio"

Nicoletti immagina una nuova soluzione tattica per Vanoli

La Fiorentina si avvicina alla sfida contro il Monza e, in vista della ripresa del campionato, si discute anche delle possibili soluzioni tattiche a disposizione di Paolo Vanoli. Sul tema è intervenuto Costantino Nicoletti, che a Lady Radio, ha proposto il 4-4-2.

"Ho pensato a un modo per far coesistere Atta e Gonçalves. La Fiorentina potrebbe proporre un modulo tanto bistrattato e snobbato, ma che porta sempre i suoi risultati: sto parlando del 4-4-2, uno dei sistemi più utilizzati anche in Premier League. Qualcuno dice che sia un 4-2-3-1, ma a livello tattico garantisce molte più garanzie difensive. Se penso che abbiamo preso gli stessi gol del Monza, mi viene da riflettere molto.

Qualità e quantità allo stesso tempo sono un lusso per qualsiasi allenatore, per questo schiererei la squadra in modo diverso dal solito. In difesa mi schiererei ancora con quattro uomini, con Jimenez e Joao Mario sulle fasce e Dragusin, Pongracic e Viery a giocarsi i posti da centrali. Davanti a loro proporrei un'altra linea a quattro, che chiaramente richiede molti sacrifici dagli interpreti: Atta e Oulai in mezzo, Njie a sinistra e Gonçalves a destra. In attacco proporrei la coppia Mastantuono-Pellegrino.

Fagioli resterebbe fuori, ma la mia non sarebbe una punizione. Nel calcio di oggi la panchina serve molto e chiaramente lui può essere uno di quei giocatori che a gara in corso ti può cambiare la partita".