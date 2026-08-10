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Valentini polemico: “Ho avuto qualche problema con la Fiorentina. Mi hanno fatto allenare da solo”

Valentini si è presentato all’Alaves parlando anche della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2026 20:12
Valentini polemico: “Ho avuto qualche problema con la Fiorentina. Mi hanno fatto allenare da solo” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Da qualche ora Nicolas Valentini è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Alaves, con il difensore argentino che ha lasciato del tutto l'Italia e la Serie A per ripartire dalla Liga. In queste ore ha parlato in conferenza stampa, presentandosi nelle sue nuove vesti: "Qui trovo una bella città e un club organizzato, sono davvero contento. Parlando con il DS Fernandez sono stato convinto dal progetto e ho preso facilmente questa decisione".In conclusione, qualche cenno anche alla squadra che l'ha ceduto, la Fiorentina: "Ho avuto qualche problema con il club per quanto riguarda gli allenamenti, mi sono esercitato da solo con un preparatore, che mi ha aiutato molto. Fisicamente mi sento pronto per aiutare l'Alaves".

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