Valdepeñas sui social: "Orgoglioso della vittoria e del mio debutto con la Fiorentina"
Il messaggio di Victor Valdepeñas che celebra la sua prima partita in maglia Viola
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2026 15:55
Victor Valdepeñas ha offerto una buona prestazione nella sua prima gara ufficiale con la Fiorentina, scendendo in campo ieri sera contro il Benevento in Coppa Italia.
Il terzino spagnolo ha voluto festeggiare sui social il suo esordio con la maglia Viola, condividendo su Instagram alcune parole dedicate alla serata: "Orgoglioso della vittoria e del mio debutto ufficiale con questa squadra".