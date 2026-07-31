Valdepenas: "Se penso ad un giocatore spagnolo della Fiorentina penso a Borja Valero. Sono un terzino"

Le parole parole di Valdepenas da giocatore della Fiorentina

Valdepenas è ufficialmente un giocatore della Fiorentina, le sue prime parole da tesserato viola:

«Sono davvero felice di essere qui. Fin dal primo momento ho avuto la sensazione di essere arrivato in un posto speciale. Le strutture sono di altissimo livello e anche la città mi ha subito colpito per la sua bellezza.Se dovessi dire quanto sono emozionato da uno a dieci, risponderei venti. Mi hanno parlato tutti molto bene di Firenze e non vedo l'ora di scoprirla. Anche il Viola Park è fantastico e sono impaziente di iniziare questa nuova avventura.La Fiorentina è un club con una storia importante e, nonostante la mia giovane età, la conosco bene. Ho avuto modo di parlare con Borja Valero e, se penso a un calciatore spagnolo che ha lasciato il segno in maglia viola, il primo nome che mi viene in mente è proprio il suo.Posso giocare sia da terzino sinistro che da difensore centrale, anche se il ruolo che preferisco è quello sulla fascia. Mi considero un difensore aggressivo, ma allo stesso tempo dotato di una buona tecnica. Sono carico, motivato e non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Forza Viola!»