Valdepeñas saluta il Real dopo sette stagioni: “Chiudo una tappa che porterò sempre con me”

Il portiere spagnolo saluta il suo club dopo sette stagioni e si prepara alla nuova avventura in maglia viola: “Anni pieni di apprendimento, sacrificio e momenti indimenticabili”

Valdepeñas ha affidato ai propri canali social un messaggio di saluto prima della sua nuova avventura in maglia viola, ripercorrendo gli anni vissuti e ringraziando tutte le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso. Il portiere spagnolo, infatti, si appresta a salutare il suo attuale club per approdare alla Fiorentina, dove inizierà una nuova fase della sua carriera. Nel suo messaggio pubblicato sui social ha voluto celebrare il percorso vissuto negli ultimi sette anni.

Il messaggio, scritto in spagnolo, si traduce così: "Dopo sette stagioni arriva il momento di chiudere una tappa che sempre porterò con me. Voglio ringraziare tutti gli allenatori che hanno fatto parte del mio cammino, per la fiducia, l’esigenza, i consigli e per avermi aiutato a crescere ogni giorno. Voglio ringraziare anche i preparatori fisici, i fisioterapisti, i delegati, gli addetti al materiale e tutte le persone che lavorano dietro ogni allenamento e ogni partita. Sono stati anni pieni di apprendimento, sacrificio, momenti indimenticabili, ricordi e amici che porterò con me per sempre".