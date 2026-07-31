Valdepenas ha raggiunto la squadra in Inghilterra ma non si allena in attesa del transfer

Il terzino sinistro classe 2006 ha raggiunto il resto del gruppo nel ritiro inglese

Valdepeñas è arrivato a Firenze nella serata di mercoledì, ha sostenuto ieri le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà alla Fiorentina, prima di ripartire in serata alla volta di Teddington per raggiungere il ritiro della squadra viola. Un avvio intenso per il giovane difensore spagnolo classe 2006, che però dovrà attendere ancora prima di mettersi a disposizione dello staff tecnico.Il nuovo acquisto della Fiorentina, prelevato dal Real Madrid per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, non si sta infatti allenando con il resto del gruppo. A impedirglielo è un motivo esclusivamente burocratico: il club è in attesa del transfer internazionale e della documentazione necessaria per certificare il completamento dell'operazione e procedere con il tesseramento ufficiale del calciatore.