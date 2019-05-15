Valcareggi:"Terrei Muriel, Pezzella boh. Il resto tutti via, anche se dei "tonni" così non è facile.."

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'esperto Furio Valcareggi. Queste le sue parole sul suo mercato in uscita ideale: "Lafont lo darei via, Pezzella boh, Muriel invece lo terrei..

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'esperto Furio Valcareggi. Queste le sue parole sul suo mercato in uscita ideale: "Lafont lo darei via, Pezzella boh, Muriel invece lo terrei. Biraghi, Benassi, Simeone, Milenkovic, Hugo, Dabo, Edimilson, Mirallas, Ceccherini, Laurini, Veretout, Norgaard e Gerson tutti via.

Chiesa probabilmente se ne andrà da solo e penso alla Juve, anche se vorrei rimanesse qua almeno un altro po'. Pjaca non è mai arrivato, quindi non può andarsene. Questo è quello che farei io, ma non è facile cederli tutti questi ‘tonni’.



Poi aggiunge: "L'unico passaggio buono che ha fatto Pjaca in tutto l'anno, è quello del calcio d'inizio.."