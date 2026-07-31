Valcareggi: "Terrei Piccoli e venderei Kean. E' pronto per essere il centravanti titolare"

Le parole di Valcareggi ai microfoni di Lady Radio

Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, esprimendo il proprio punto di vista sul reparto offensivo viola.

"Tenere Piccoli in panchina è un lusso. L'altra sera ha segnato un gol da grande attaccante. È pronto per essere il centravanti titolare della Fiorentina e sono sicuro che farà bene, soprattutto con il supporto di calciatori importanti intorno, che l'anno scorso non ha avuto".

Poi la presa di posizione sul futuro di Moise Kean: "Prima di vendere Piccoli preferisco dare via Kean, che ha troppi infortuni. È discontinuo, non siamo ancora partiti ed è già indisponibile. Se arriva un'offerta dai 40 milioni in su si può vendere e, con quella cifra, puoi ricomprare un bel centravanti".