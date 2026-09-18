Valcareggi incorona Fagioli: "Lui è il miglior centrocampista italiano che abbiamo nel nostro paese"

Il procuratore esalta anche Paratici: "Non ricordo un direttore sportivo della Fiorentina bussare alla porta del Real Madrid".

Intervistato a Lady Radio, il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha detto la sua su molti temi riguardanti il mondo Fiorentina: da Paratici alla preparazione al Viola Park passando per l'analisi di alcuni giocatori.

Queste le sue parole:



"Molti mi hanno criticato per il 10 a Paratici, ma io non ricordo un direttore sportivo della Fiorentina bussare alla porta del Real Madrid. Mastantuono è fortissimo e mi piace anche il suo atteggiamento con i compagni, Beto e Pellegrino sono entrambi ottimi attaccanti. Ho sentito tante critiche a Gnonto, per me invece quando lo metti non abbassi il livello, per non parlare di Njie. Col Napoli si va per vincere, non mi accontento di nulla”.

Come detto prima, il procuratore ha detto la sua anche sulla preparazione al Viola Park: "Le critiche alla preparazione al Viola Park non hanno senso, anzi. Hanno fatto bene ad abituare i calciatori al caldo, non vedete che siamo a settembre e ci sono ancora 30 gradi?".

Infine, si è concentrato sui 3 di centrocampo, Fagioli, Oulai e Ndour: "Fagioli è il miglior centrocampista italiano che c'è in Italia, quando ha la palla non la perde mai. L'ho bastonato in passato, ma mi ha smentito sul campo e adesso è pronto anche a prendersi la maglia della Nazionale. Chi gioca bene la posizione in campo se la trova da solo, quindi Fagioli e Oulai devono giocare insieme. Ad ogni modo, l'ex Trabzonspor è ancora tutto da decifrare. Ndour è un altro che deve assolutamente giocare, Antognoni ha speso delle parole importanti per lui”.