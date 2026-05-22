Valcareggi furioso: "Ferrari ha fallito, non si può ripartire da lui! Ci sono attriti tra lui e Paratici"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina critica la gestione del club e chiede un cambio radicale dopo la stagione

Intervenuto a Lady Radio, Furio Valcareggi ha espresso forti perplessità sulla struttura dirigenziale della Fiorentina, soffermandosi sui rapporti interni e sulle scelte societarie.

“Ci sono attriti tra Fabio Paratici e Ferrari”, ha dichiarato Valcareggi. “Mi chiedo se il direttore generale si senta responsabile di una stagione deludente, visto che era al vertice della gestione che comprendeva anche Pradè e Pioli, che hanno fallito”. Il procuratore ha poi rincarato la dose: “Non si può ripartire da chi c’era quest’anno. Il lavoro fatto è stato bocciato. Ferrari non può essere il punto di partenza per il futuro della Fiorentina”. Valcareggi ha invocato un cambio di passo deciso: “Serve una svolta vera, altrimenti rischi di ripetere gli stessi errori. Paratici deve essere libero di lavorare senza condizionamenti, altrimenti farà presto a togliersi di torno”.

Infine una stoccata a Commisso: "Cosa ci vanno a fare in America? E' Joseph Commisso che dovrebbe venire in Italia. Uno che fa i complimenti e festeggia una salvezza, siamo la Fiorentina per la miseria!"