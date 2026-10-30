Valcareggi: "Fagioli, Ndour e Pellegrino bocciati. Oulai non parla la lingua? Non è una giustificazione"

Furio Valcareggi commenta il pareggio della Fiorentina contro l'Atalanta

Il procuratore Furio Valcareggi ha commentato il momento delicato della Fiorentina a Lady Radio:

"Nel primo tempo la Fiorentina non ha giocato male, ma qualcuno, come Ndour, che non l’ha presa mai e Fagioli, ma anche Pellegrino, non dà prestazioni. Bisogna anche dare un senso ai 5 anni di contratto di Paratici, nel calcio entrare e vincere è impossibile, sicuramente manterrà quanto detto ma il primo anno già un sesto/settimo posto sarebbe un trionfo".

"È un dirigente ambizioso e molto presuntuoso, che conosce benissimo il calcio. La squadra è forte, e può anche essere migliorata ulteriormente, arrivando a lottarsela per le posizioni più alte. C’è un programma serio alle spalle, ma bisogna avere ancora pazienza”.

“Se Fagioli gioca come ieri, dove andiamo? Di questo passo non giocherà in Nazionale. Mastantuono è fortissimo, non si toglie mai. Vanoli non può dire che non riesce a far capire cosa vuole ad Oulai perché non parla la lingua, non esiste".