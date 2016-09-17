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Uruguay: Vecino convocato. Restano a casa Olivera e Cristoforo

Fiducia a Vecino. Olivera escluso nonostante la buona prestazione in Europa League

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2016 14:31
Uruguay: Vecino convocato. Restano a casa Olivera e Cristoforo -
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Il commissario tecnico Oscar Tabarez ha diramato la lista ufficiale dei convocati per i prossimi impegni della nazionale uruguaiana.

Figura nell'elenco anche il centrocampista della Fiorentina Matias Vecino, perno del centrocampo della rappresentativa sudamericana, che, dopo aver recuperato a pieno dai fastidi muscolari, è pronto anche per gli impegni con la sua nazionale.

Restano invece momentaneamente fuori dai piani del tecnico i due nuovi acquisti della Fiorentina, Cristoforo e Olivera, quest'ultimo nonostante la buona condizione mostrata in Europa League.

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