Uruguay: Vecino convocato. Restano a casa Olivera e Cristoforo
Fiducia a Vecino. Olivera escluso nonostante la buona prestazione in Europa League
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2016 14:31
Il commissario tecnico Oscar Tabarez ha diramato la lista ufficiale dei convocati per i prossimi impegni della nazionale uruguaiana.
Figura nell'elenco anche il centrocampista della Fiorentina Matias Vecino, perno del centrocampo della rappresentativa sudamericana, che, dopo aver recuperato a pieno dai fastidi muscolari, è pronto anche per gli impegni con la sua nazionale.
Restano invece momentaneamente fuori dai piani del tecnico i due nuovi acquisti della Fiorentina, Cristoforo e Olivera, quest'ultimo nonostante la buona condizione mostrata in Europa League.