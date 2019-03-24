Under 17 viola, grande successo in chiave playoff
Con una grandissima vittoria gli Under 17 si confermano protagonisti nella lotta ai playoff grazie alle reti di Frison, Masi e Gaeta. Viola a 41 punti in classifica, insieme all'Empoli e al Torino ed...
A cura di Redazione Labaroviola
24 marzo 2019 20:17
Con una grandissima vittoria gli Under 17 si confermano protagonisti nella lotta ai playoff grazie alle reti di Frison, Masi e Gaeta. Viola a 41 punti in classifica, insieme all'Empoli e al Torino ed a meno quattro lunghezze dalla Juventus capolista.
Fonte: Violachannel