Un'altra esperienza in B per Amatucci: ufficiale il suo prestito alla Salernitana per una stagione

La Salernitana ha chiuso un’operazione per il centrocampo. Stiamo parlando di Lorenzo Amatucci, classe 2004, mediano ma all’occorrenza anche centrocampista centrale o trequartista di proprietà della F...

La Salernitana ha chiuso un’operazione per il centrocampo. Stiamo parlando di Lorenzo Amatucci, classe 2004, mediano ma all’occorrenza anche centrocampista centrale o trequartista di proprietà della Fiorentina. Amatucci, cresciuto nel vivaio viola, era rientrato dal prestito di Ternana e ora avrà l’opportunità di maturare una nuova esperienza in Serie B sempre con la formula del prestito. Ad annunciarlo è stato il club campano tramite un comunicato: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C.F. Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’04 Lorenzo Amatucci".

PEDULLÀ: “FIORENTINA E VENEZIA MOLTO VICINE ALL’INTESA PER TESSMANN. ORA GLI ULTIMI ACCORDI CON GLI AGENTI”

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