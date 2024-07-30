Pedullà: "Fiorentina e Venezia molto vicine all'intesa per Tessmann. Ora gli ultimi accordi con gli agenti"
Tanner Tessmann è sempre più vicino alla Fiorentina. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, Fiorentina e Venezia sono molto vicine all'intesa per il centrocampista americano...
Tanner Tessmann è sempre più vicino alla Fiorentina. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, Fiorentina e Venezia sono molto vicine all'intesa per il centrocampista americano, adesso impegnato alla Olimpiadi. Tessmann è entusiasta per l'operazione, ora servono gli ultimi accordi con gli agenti, un passaggio essenziale per far quadrare tutto.
CM.IT RIVELA: “MCKENNIE ALLA FIORENTINA POTREBBE SBLOCCARSI CON UNO SCAMBIO ALLA PARI CON AMRABAT”
https://www.labaroviola.com/cm-it-rivela-mckennie-alla-fiorentina-potrebbe-sbloccarsi-con-uno-scambio-alla-pari-con-amrabat/262397/