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Pedullà: "Fiorentina e Venezia molto vicine all'intesa per Tessmann. Ora gli ultimi accordi con gli agenti"

Tanner Tessmann è sempre più vicino alla Fiorentina. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, Fiorentina e Venezia sono molto vicine all'intesa per il centrocampista americano...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2024 12:45
Pedullà: "Fiorentina e Venezia molto vicine all'intesa per Tessmann. Ora gli ultimi accordi con gli agenti" -
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Tanner Tessmann è sempre più vicino alla Fiorentina. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, Fiorentina Venezia sono molto vicine all'intesa per il centrocampista americano, adesso impegnato alla Olimpiadi. Tessmann è entusiasta per l'operazione, ora servono gli ultimi accordi con gli agenti, un passaggio essenziale per far quadrare tutto.

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