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Una Fiorentina in trasferta: 7 gare in 21 giorni, 5 lontano da Firenze. Poi la nuova sosta

Domani a Lecce prima trasferta della Fiorentina che "inaugura" la serie di gare fuori casa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2024 09:18
Una Fiorentina in trasferta: 7 gare in 21 giorni, 5 lontano da Firenze. Poi la nuova sosta - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Questa mattina la Fiorentina svolge l'allenamento al "Viola Park" per poi partire dopo pranzo in aereo in direzione Lecce. E solo la prima di una serie di trasferte che il club ha in programma in queste settimane. Giovedì prossimo i viola saranno a San Gallo per il girone di Conference e, dopo il posticipo in casa con la Roma, ci sarà la trasferta con il Genoa, quella con il Torino e poi l'Apoel in Europa il 7 novembre prima di tornare al Franchi il 10 con il Verona. Sette impegni totali in ventuno giorni che potranno segnare la stagione viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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