Una Fiorentina in trasferta: 7 gare in 21 giorni, 5 lontano da Firenze. Poi la nuova sosta

Domani a Lecce prima trasferta della Fiorentina che "inaugura" la serie di gare fuori casa

Questa mattina la Fiorentina svolge l'allenamento al "Viola Park" per poi partire dopo pranzo in aereo in direzione Lecce. E solo la prima di una serie di trasferte che il club ha in programma in queste settimane. Giovedì prossimo i viola saranno a San Gallo per il girone di Conference e, dopo il posticipo in casa con la Roma, ci sarà la trasferta con il Genoa, quella con il Torino e poi l'Apoel in Europa il 7 novembre prima di tornare al Franchi il 10 con il Verona. Sette impegni totali in ventuno giorni che potranno segnare la stagione viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/dodo-sto-molto-bene-lobiettivo-e-vincere-un-trofeo-con-la-fiorentina-e-giocare-nella-selecao/273056/