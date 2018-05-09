Una cooperativa del gol per l’Europa: meglio della Fiorentina solo Benevento

Una qualità fondamentale della Fiorentina quest'anno è che segnano praticamente tutti. Con i primi gol di Eysseric e Dabo salgono a 15 i marcatori stagionali viola. Un numero eguagliato da Napoli, Rom...

Una qualità fondamentale della Fiorentina quest'anno è che segnano praticamente tutti. Con i primi gol di Eysseric e Dabo salgono a 15 i marcatori stagionali viola. Un numero eguagliato da Napoli, Roma e Milan, e superato solo dal Benevento. Fondamentali sono state i gol dei centrocampisti (17; meglio solo Lazio, 22, e Napoli, 19). All'appello mancano Saponara e Falcinelli, tocca a loro trovare il primo gol in campionato nelle prossime due giornate, le ultime per la lotta all’Europa League. a riportarlo è il Corriere Fiorentino.