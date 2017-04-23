È un tifoso del Benfica l'investitore di Ficini, le autorità già sulle sue tracce
Il tragico episodio è avvenuto nel corso dei tafferugli che hanno segnato il derby portoghese tra Sporting Lisbona e Benfica
A cura di Redazione Labaroviola
23 aprile 2017 17:14
(ANSA) - ROMA, 23 APR - La polizia portoghese ha identificato l'investitore di Marco Ficini, il tifoso della Fiorentina morto venerdì sera a Lisbona dopo essere stato investito nei pressi dello stadio della capitale. Lo scrive oggi il quotidiano portoghese Correio da Manhã. L'uomo, probabilmente un tifoso del Benfica, dovrebbe essere arrestato nelle prossime ore o domani, scrive il giornale.
Fonte: ANSA