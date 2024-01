Un rigore regalato fa passare il turno alla Roma in Coppa Italia. Vince solo in rimonta contro la Cremonese

Quest’anno niente scherzetto all’Olimpico, la Roma batte 2-1 la Cremonese e va ai quarti di finale di Coppa Italia.

Inizio intenso all’Olimpico, i duelli non si contano e la Cremonese parte subito giocando duro nel tentativo di raffreddare la forte partenza dei padroni di casa: dopo un quarto d’ora sul cronometro sono già quattro i calciatori ospiti ammoniti, mentre i primi a calciare in porta sono Belotti e Pellegrini: il capitano della Roma impegna Jungdal con una bella punizione dalla lunga distanza. Col trascorrere dei minuti comincia ad avanzare un po’ anche la compagine lombarda, ma la grande chance al 26′ è ancora della Roma: Belotti da due passi non riesce nel tap-in col ginocchio, poi Pellegrini sbatte sulla traversa con la palla che balla sulla linea ma non entra. Primo tentativo ospite su punizione di Zanimacchia, causata da un Llorente che ha rischiato più del giallo fermandolo in scivolata.

Al 37′ il colpo di scena, il vantaggio ospite firmato da Tsadjout: l’attaccante si libera di Cristante in area e batte Svilar, mettendo in salita la partita a Mou e ai suoi ragazzi. L’unico giallorosso a reagire nell’immediato è Belotti, murato da Tuia, poi Zanimacchia spaventa ancora la Roma ma il primo tempo finisce 0-1 e l’Olimpico accoglie l’intervallo tra qualche fischio.

Mourinho rivoluziona la Roma all’intervallo: al rientro difesa a quattro con Cristante e Kristensen centrali, Karsdorp e Zalewski sulle corsie, davanti entra subito Dybala. La Roma ricomincia a testa bassa, desiderosa di mettere una pezza rispetto al primo tempo: dopo dieci minuti El Shaarawy, con deviazione di Antov, va a un centimetro dal gol ma si stampa sul palo. Più il cronometro si avvicina alla metà della ripresa, però, e meno la Roma riesce ad arrivare nella trequarti offensiva con continuità: Mourinho, come ai vecchi tempi, toglie un centrocampista (Bove) e mette un altro attaccante.

Proprio l’ultimo entrato, Azmoun, trova il corridoio giusto per innescare il pareggio, lanciando Lukaku a tu per tu con Jungdal. Il belga insacca e toglie un bel po’ di paure dalla schiena dei compagni e dei tifosi presenti, che tornano a spingere e con loro la Roma. Al minuto 85 ecco il sorpasso: un fallo di Sernicola sul neo-entrato Spinazzola (ma il fallo non è stato chiaro nè tantomeno il contatto tra i due giocatori) manda Dybala dal dischetto del rigore, la Joya non sbaglia e fa 2-1. Il colpo è troppo duro da attutire per la Cremonese, che non riesce a organizzare la reazione: quest’anno niente scherzetto, la Roma avanza e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, sarà derby.

