Un giornalista laziale dà dell’antisportivo a Pulisic, Pioli si alza e abbandona la conferenza

La conferenza stampa post partita di Stefano Pioli è terminata prematuramente dopo che l’allenatore rossonero ha abbandonato la postazione anzitempo.Il motivo? Il comportamento di Pulisic sull’azione che ha portato il rosso a Pellegrini definito “scorretto” da una giornalista di fede laziale presente in sala conferenze dello stadio Olimpico, mentre per il tecnico del Milan il comportamento del suo giocatore è stato impeccabile in quanto era compito dell’arbitro fermare il gioco.Dopo aver risposto alla domanda della giornalista,Stefano Pioli si è alzato ed ha abbandonato la conferenza stampa.

